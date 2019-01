Marche des jeunes pour le climat: 35.000 participants (vidéos)

En comptant les retardataires, la police de Bruxelles a dénombré jeudi 35.000 participants à la troisième marche des jeunes pour le climat à Bruxelles, contre les 32.000 annoncés précédemment. La semaine dernière, 12.500 élèves du secondaire avaient brossé les cours pour réclamer des mesures politiques. Pour la première fois, les étudiants des universités et des hautes écoles sont également présents dans la rue à l'occasion de cette marche.

Selon les organisateurs de la marche et la police, il y aurait environ 32 000 jeunes rassemblés à Bruxelles aujourd’hui pour le climat. Geplaatst door Le Vif op Donderdag 24 januari 2019

Des slogans, notamment en anglais comme "Made Belgium great again", "We want climate justice" ou encore "Cool kids against global warming", animent de multiples pancartes. Les jeunes manifestants appellent ainsi les autorités à prendre un virage écologique ambitieux. Le parcours forme une boucle, avec un départ et une arrivée à la gare centrale de Bruxelles, et passe notamment par la Porte de Namur.

"C'est un succès! ", se réjouit Maxime Michiels, président de la Fédération des étudiants francophones (FEF). "C'est la preuve indéniable que plus le politique se désintéresse de la jeunesse, plus la jeunesse, elle, s'intéresse à la politique. À travers ce type d'actions, les jeunes obligent (le gouvernement) à prendre leur avis en compte, même si certains n'ont pas le droit de vote".

La marche a débuté il y a quelques minutes. Malgré le froid, les jeunes sont motivés et le font savoir. Geplaatst door Le Vif op Donderdag 24 januari 2019

Une première manifestation avait été organisée par Youth For Climate le jeudi 10 janvier. Quelque 3.000 élèves de l'enseignement flamand avaient alors fait grève pour demander au gouvernement fédéral de prendre des mesures fortes pour limiter le réchauffement climatique sous la barre de 1,5°C.

La semaine suivante, ils ont été rejoints par des élèves de l'enseignement francophone, portant leur nombre à 12.500. La FEF a appelé les étudiants du supérieur à rallier jeudi ce mouvement de la jeunesse pour l'environnement.