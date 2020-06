Comme disait ce bon vieux Baden-Powell, "le scout n'est pas gouverné par des interdictions, mais guidé par des indications positives".

Charles-Eric Clesse : 50 ans, commissaire-général des Guides et Scouts d'Europe (de 2009 à 2012), professeur de droit pénal social et de droit pénal des affaires à l'ULB, auditeur du travail du Hainaut, directeur de la collection Etudes pratiques de droit social (Wolters Kluwer), rédacteur en chef de Droit pénal de l'entreprise (Larcier)... Multicasquette, donc. Mais qui peut perdre les pédales. Comme le 15 juin, sur Facebook, pilonnant la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane, coupable, trois jours plus tôt, sur LN24, de s'être interrogée sur l'obstruction Vlaams Belang/N-VA/MR à la candidature comme juge à la Cour constitutionnelle de sa prédécesseuse Zakia Khattabi (" Encore l'illustration du privilège blanc ? " ). Coup de sang du spécialiste des risques professionnels, entre autres : " Il est temps que les partis réagissent à ces discours de haine envers la civilisation occidentale et son passé. Ras-le-bol d'être la cible de gens encore plus racistes envers les Blancs que le Vlaams Belang ne l'est envers les étrangers. Honte à vous, politiciens de gauche qui sapez nos valeurs et détruisez les liens étroits entre les Belges d'origine belge et les Belges d'origine étrangère. Honte à vous qui ne réagissez pas quand un Blanc se fait agresser et ne daignez réagir que quand un étranger est malmené. " Comme disait ce bon vieux Baden-Powell, " le scout n'est pas gouverné par des interdictions, mais guidé par des indications positives ".