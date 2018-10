Manifestations: Les transports en commun fortement perturbés

Huit lignes de tram et cinq de bus sont exploitées. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Bruxelles, et dans plusieurs villes du pays, à l'appel du front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, contre le projet de pension à points.

Pour les trams, les lignes en circulation sont les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Les bus 21, 29, 71, 87 et 95 roulent également. Cela signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents sur ces lignes par rapport à un jour normal.

lignes qui roulent à 6h30

🚇 1 prolongé jusque Erasme

🚋 3 4 7 8 9 51 82 92

🚌 20 21 29 71 78 87 95

Dans la région de Charleroi, 21% des services sont assurés à l'aube mardi au dépôt de Jumet, aucun au dépôt de Genson, 20% à celui d'Anderlues et 20% au dépôt de Nalinnes.

Concernant les métros, 25% des services des lignes 1 et 2 sont assurés, contre 10% pour la ligne 3 et 16% pour la ligne 4. Dans le Hainaut, 36% des bus circulent à Mons, 18% dans le Borinage et 17% dans le Centre contre une majorité (79%) des bus en service dans le Hainaut occidental.

Pour Liège et son agglomération, seuls un quart des services sont assurés à 06h00, précise une porte-parole du réseau. Aucun bus n'est sorti des dépôts à Seraing et seulement 5% dans le Condroz.

A Verviers et dans les régions suburbaines, 63% des bus circulent mardi matin. A Eupen et dans les Fagnes, 30% des services sont assurés, ainsi que 19% en Hesbaye. Plus de la moitié (57%) des bus roulent en province de Namur et près de 90% en province de Luxembourg, précisent les TEC sur leur site internet. Dans le Brabant wallon, 71% des services sont assurés.

