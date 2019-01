Manifestation pour le climat: 12.500 jeunes à Bruxelles, 10.000 à Liège

Le cortège a quitté la gare du Nord un peu plus tôt que prévu avant de marquer une pause sur le boulevard Roi Albert II. Il s'est élancé sur le boulevard du Jardin botanique vers 11h00, les élèves scandant leur désormais célèbre slogan: "Plus chauds, plus chauds, on est plus chauds que le climat! ".

Parmi les manifestants, Joséphine, 13 ans, a reçu l'autorisation de ses parents pour venir manifester. "Ils m'ont encouragée à venir, même si à l'école les choses bougent aussi", explique-t-elle. "Nous organisons des réunions pour voir quelles actions sont possibles dans l'enceinte de l'école et comment vivre de façon plus écologique".

"Mais c'est au gouvernement de se bouger", renchérit Elisa, pour qui l'interdiction du plastique doit être une "priorité absolue".

Les élèves peuvent également compter ce jeudi sur le renfort de quelques étudiants de l'enseignement supérieur. "Nous réclamons du gouvernement qu'il accorde autant d'attention à la crise climatique qu'à la crise bancaire de 2008, qu'il trouve des solutions! ", affirme Estelle, étudiante à l'UCL.

La marche, à hauteur du Boulevard Pacheco vers 11h30, doit passer par le Boulevard Maurice Lemonnier et se terminer à la gare du Midi. La dislocation est prévue à 12h30.

La semaine dernière, les jeunes étaient 35.000 à manifester dans les rues de la capitale. Le 10 janvier, lors de leur première journée d'action, ils étaient 3.000.

10.000 étudiants marchent à Liège

Près de 10.000 étudiants manifestent pour le climat dans les rues de Liège jeudi matin, selon une première estimation de la police.

Le cortège a démarré de la place des Guillemins à 10h30 pour se diriger ensuite vers la place du Marché, en passant par la rue des Guillemins, les boulevards d'Avroy et de la Sauvenière, la rue Joffre et la place Saint-Lambert.

Les organisateurs de la version liégeoise de la marche des étudiants pour le climat espéraient réunir 5.000 personnes.

La mobilisation ne semble ainsi pas faiblir, au contraire, puisque des écoles primaires se sont jointes au mouvement auquel participent principalement des élèves du secondaire et du supérieur.