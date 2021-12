Une manifestation nationale déferlera dans les rues de la capitale ce lundi, menée par la FGTB et la CSC qui entendent défendre le pouvoir d'achat ainsi que les droits syndicaux.

Le syndicat libéral CGSLB, s'il appelle à la grève et soutient les revendications, ne manifestera pas en raison de la crise sanitaire. Concrètement, les deux syndicats réclament des mesures structurelles pour diminuer la facture énergétique des ménages, le maintien de l'indexation automatique ainsi qu'une réforme de la loi de 1996 sur la norme salariale. Celle-ci est fortement dénoncée ces derniers mois par les trois organisations syndicales, qui s'offusquaient qu'une marge de 0,4% maximale seulement était autorisée dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2021-2022. Les syndicats réclament une révision de cette législation afin de permettre des négociations "plus libres". C'est aussi le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Liège condamnant 17 syndicalistes, dirigeants et affiliés de la FGTB, en lien avec une action de blocage menée il y a cinq ans, qui a mis le feu aux poudres. Les deux syndicats protestent dès lors aussi contre "la réduction" des libertés syndicales.

Le rendez-vous est donné à 10h30 à la gare de Bruxelles-Nord. Le cortège s'élancera à 11h00. Le port du masque est obligatoire.

Perturbation des transports publics

Cette manifestation perturbe fortement les transports publics, à l'exception des trains, la SNCB ne prévoyant pas d'impact sur son réseau. La circulation ferroviaire est habituellement bien assurée lors de manifestations à Bruxelles, les trains permettant d'acheminer les protestataires vers la capitale.

A Bruxelles, seule la ligne de métro 1 et les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 circulent. Les autres lignes de métro et de tram ne rouleront pas aujourd'hui, indique la société de transports en commun bruxelloise (Stib) sur Twitter. Les lignes de bus 12, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 78, 87, 88 et 95 sont elles exploitées.

🔴 Nationale vakbondsactie: 7 uur

De volgende lijnen RIJDEN:

🚇 METRO 1 (verlengd tot Erasmus)

🚋 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

De andere metro- en tramlijnen rijden vandaag niet.

🚌 BUS 12, 34, 36, 46, 53, 56, 54, 59, 65, 71, 74, 78, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 88, 95#mivb pic.twitter.com/4i9J7oiQU4 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) December 6, 2021

En Wallonie, les bus devraient également circuler moins alors qu'un préavis de grève a été déposé auprès du Tec. Tous les trajets supprimés seront détaillés sur le site web du Tec, en fonction des régions.

Des dizaines de lignes sont concernées à travers toutes les provinces. Certains bus ne circulent pas du tout et sur d'autres lignes, des voyages sont supprimés.

Des embarras de circulation sont également à prévoir sur la route à Bruxelles, le long du parcours de la manifestation qui mène de la gare du Nord à la gare Centrale, via la Petite Ceinture (R20) et les boulevards centraux. La police de Bruxelles Capitale Ixelles conseille d'éviter ces secteurs.

En Flandre, De Lijn mise sur une circulation de 60% de ses bus et trams. La société de transports flamande a élaboré un plan de circulation alternatif.

Le syndicat libéral CGSLB, s'il appelle à la grève et soutient les revendications, ne manifestera pas en raison de la crise sanitaire. Concrètement, les deux syndicats réclament des mesures structurelles pour diminuer la facture énergétique des ménages, le maintien de l'indexation automatique ainsi qu'une réforme de la loi de 1996 sur la norme salariale. Celle-ci est fortement dénoncée ces derniers mois par les trois organisations syndicales, qui s'offusquaient qu'une marge de 0,4% maximale seulement était autorisée dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2021-2022. Les syndicats réclament une révision de cette législation afin de permettre des négociations "plus libres". C'est aussi le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Liège condamnant 17 syndicalistes, dirigeants et affiliés de la FGTB, en lien avec une action de blocage menée il y a cinq ans, qui a mis le feu aux poudres. Les deux syndicats protestent dès lors aussi contre "la réduction" des libertés syndicales.Le rendez-vous est donné à 10h30 à la gare de Bruxelles-Nord. Le cortège s'élancera à 11h00. Le port du masque est obligatoire.Cette manifestation perturbe fortement les transports publics, à l'exception des trains, la SNCB ne prévoyant pas d'impact sur son réseau. La circulation ferroviaire est habituellement bien assurée lors de manifestations à Bruxelles, les trains permettant d'acheminer les protestataires vers la capitale.A Bruxelles, seule la ligne de métro 1 et les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 circulent. Les autres lignes de métro et de tram ne rouleront pas aujourd'hui, indique la société de transports en commun bruxelloise (Stib) sur Twitter. Les lignes de bus 12, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 74, 78, 87, 88 et 95 sont elles exploitées. En Wallonie, les bus devraient également circuler moins alors qu'un préavis de grève a été déposé auprès du Tec. Tous les trajets supprimés seront détaillés sur le site web du Tec, en fonction des régions. Des dizaines de lignes sont concernées à travers toutes les provinces. Certains bus ne circulent pas du tout et sur d'autres lignes, des voyages sont supprimés.Des embarras de circulation sont également à prévoir sur la route à Bruxelles, le long du parcours de la manifestation qui mène de la gare du Nord à la gare Centrale, via la Petite Ceinture (R20) et les boulevards centraux. La police de Bruxelles Capitale Ixelles conseille d'éviter ces secteurs. En Flandre, De Lijn mise sur une circulation de 60% de ses bus et trams. La société de transports flamande a élaboré un plan de circulation alternatif.