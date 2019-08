Mandats et patrimoine: par ici, les revenus...

A la mi-août, la Cour des comptes publie traditionnellement la liste des mandats et déclarations de patrimoine d'une série de mandataires publics. A partir de 2019, la liste des assujettis est étendue, les rémunérations liées aux mandats, assujettissables et autres, devront être déclarées et les déclarations communiquées exclusivement par voie électronique, avant le 1er octobre. La publication au Moniteur est repoussée au 15 février 2020, au plus tard.

© belga