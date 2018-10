Malgré une plainte pour harcèlement, le sénateur Lode Vereeck ne se mettra pas en retrait

Le sénateur Lode Vereeck, 53 ans, est visé par une plainte de l'Université de Hasselt, où il enseigne l'économie, pour harcèlement envers des étudiantes et doctorantes. "Je suis content que le parquet s'occupe du dossier, de sorte que la rumeur puisse s'évanouir. J'ai toute confiance en la Justice et j'espère que la clarté sera faite rapidement pour me disculper. Je coopérerai à une éventuelle enquête", avait-il assuré hier/lundi.

"Je suis formel: je n'ai rien fait de répréhensible ou d'inapproprié", a-t-il répété ce mardi dans De Ochtend. Il a toutefois admis avoir mal estimé le fonctionnement des réseaux sociaux et avoir signé d'un X - symbolisant un baiser - un sms.

Par ailleurs, "le seul dossier concret dont j'ai connaissance porte sur le licenciement accéléré d'une doctorante. Elle n'a pas porté plainte et a répété à plusieurs reprises que tout était en ordre", a encore indiqué Lode Vereeck.