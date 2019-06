Magnette-Di Rupo et Michel-Reynders : double duel, scène finale

Nicolas De Decker Journaliste

Ce 26 mai, les deux plus grandes rivalités internes à la vie politique francophone ont connu un épisode décisif. Et bientôt un épilogue pour les tumultueux duels livrés par Charles Michel et Didier Reynders au MR, et par Elio Di Rupo et Paul Magnette au PS.

A la base, nulle rivalité entre Paul Magnette et Elio Di Rupo. Début décembre 2018, ça s'envenime. © NICOLAS MAETERLINCK/belgaimage