Le ministre CD&V du gouvernement flamand Benjamin Dalle a sévèrement critiqué mardi matin, au micro de la VRT (Radio 1), la manière dont le président du PS Paul Magnette a définitivement fermé la porte à une alliance de son parti avec la N-VA au fédéral en fin de semaine dernière: "Magnette se comporte en saboteur du système et en allié objectif des séparatistes", dit-il, faisant en ce sens écho aux paroles de Theo Francken au même moment sur La Première. En matinée également, Paul Magnette a lui-même critiqué via Twitter l'attitude de Koen Geens (CD&V) et de Bart De Wever (N-VA), et leurs "contrevérités et attaques personnelles".

Le CD&V avait déjà montré vendredi son amère déception par rapport aux paroles de Paul Magnette qui avaient douché les derniers espoirs de parvenir à unir le PS et la N-VA, objectif affiché des chrétiens démocrates flamands qui ne veulent pas s'engager dans un gouvernement fédéral sans le parti de Bart De Wever. A la suite des sorties très tranchées du Carolo dans la presse ("J'en ai marre"), le chargé de mission royale Koen Geens avait rendu prématurément son tablier ce jour-là. Le Roi a entamé à l'issue du week-end un nouveau round de consultations des présidences de partis, pour déterminer la suite des évènements, alors que la piste associant PS et N-VA semble bel et bien épuisée.

"Cela a fait mal", admet mardi Benjamin Dalle, qui se dit nostalgique du PS d'Elio Di Rupo. Avec ce PS-là, "nous avions mené une importante réforme de l'Etat après des négociations en coulisses sur des sujets délicats". Selon le ministre flamand en charge de Bruxelles, de la Jeunesse et des Médias, il manque à l'actuel président du PS, successeur d'Elio Di Rupo, les manières d'un homme d'Etat, le "staatsmanschap" que l'on retrouvait au PS sous Di Rupo. "En disant qu'il ne veut pas gouverner avec une majorité côté flamand, en tant que président du plus grand parti wallon, il se positionne en saboteur du système", lance Benjamin Dalle. "Par ses déclarations publiques, il se comporte en allié objectif des séparatistes".

Paul Magnette a lui-même répondu mardi via Twitter aux critiques à son encontre, plus spécifiquement celles de l'ex-missionnaire royal Koen Geens et du président de la N-VA, Bart De Wever: "J'invite Koen Geens et Bart De Wever, qui se répandent en contrevérités et attaques personnelles depuis trois jours, à prendre un peu de hauteur. Ce genre d'attitudes n'aide pas à trouver des solutions", écrit-il.

