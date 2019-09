La chaîne d'information en continu LN24 débarque ce lundi soir en télévision. Pour l'occasion, une soirée inaugurale est organisée dès 20h00 en direct du Parlement européen.

Pour cette grande première, le nouveau président de l'institution européenne, l'Italien David-Maria Sassoli, accordera à la chaîne sa première interview dans le cadre sa rentrée politique.

Les journalistes français Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor, tous deux futurs chroniqueurs sur LN24, seront également présents en plateau, de même que le candidat commissaire européen Didier Reynders et le ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt. Au cours de ce prime time événementiel, journalistes de la rédaction et invités débattront des enjeux posés par l'arrivée de cette nouvelle chaîne dans le paysage médiatique.

En parallèle à son arrivée en télévision, LN24 continue son déploiement digital via son site internet et le lancement d'une application. La chaîne prépare également son arrivée en radio après l'octroi, mi-juillet, d'un réseau par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de l'appel d'offres global pour l'attribution de nouvelles radiofréquences.

A la mi-août, le Conseil d'État a cependant décidé de suspendre en extrême urgence la décision du CSA et le dossier est donc pour l'instant en suspens. A l'heure actuelle, LN24 occupe une quarantaine de personnes (dont une vingtaine de journalistes). Une quinzaine d'autres pourraient être engagées à l'avenir pour le service radio.