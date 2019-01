Liège et ses valeureux Flamands

En plein coeur de la Cité ardente, une poignée d'irréductibles néerlandophones résiste encore et toujours aux tensions communautaires. De plus en plus nombreux à s'installer à Liège, Flamands et Néerlandais ne tarissent pas d'éloges au sujet de leur ville adoptive. Même s'ils s'y heurtent souvent à la barrière de la langue.