"Levez le pied", prévient la police, qui organise un nouveau marathon de la vitesse

Les polices fédérale et locales organisent un nouveau 'speedmarathon', un marathon de la vitesse, sur les routes du pays ce mercredi, dès 6h00. L'opération durera 24 heures, pendant lesquelles les forces de l'ordre invitent plus que jamais les automobilistes à lever le pied.

De nombreux contrôles de vitesse seront organisés tant sur les autoroutes que sur les routes secondaires sur l'ensemble du territoire, prévient la police fédérale, qui recevra la collaboration de 127 zones locales. Des radars fixes et mobiles seront utilisés.

Lors de la dernière édition du marathon, en octobre dernier, 2,54% des conducteurs (soit 27.877 personnes) contrôlés étaient en excès de vitesse.

La police invite donc les automobilistes à lever le pied et espère verbaliser le moins possible. Si les usagers de la route changent positivement leur comportement, cela entraînera automatiquement une diminution du nombre d'accidents et, par conséquent, du nombre de victimes tuées chaque année à cause de la vitesse excessive, argue-t-elle. Les résultats de cette action seront communiqués jeudi en fin de journée.