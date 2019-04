A presque 50 ans, cet ex-homme de l'ombre, as de la finance, explose sur la scène politique. Chef du groupe PS au Parlement et tout frais bourgmestre de Koekelberg, il pourrait devenir ministre après le scrutin du 26 mai prochain. Qu'il est loin, le Rif de ses parents...

Episode 1 - Où Ahmed Laaouej découvre que le travail peut tuer

On dirait une photo de Doisneau, ruisselante de gosses rieurs, en culottes courtes, aux genoux écorchés. Dans la rue Lucie Dejardin, à Beyne-Heusay, agglomération de Liège, il y a des Turcs, des Italiens, des Marocains, des Belges. Nous sommes au milieu des années 1970 et tous se fichent de savoir que cette Lucie est la première femme députée élue au suffrage universel. Ici, on parle toutes les langues. Et on s'entraide. Les mamans marocaines apprennent les mystères du couscous aux Belges, et les Italiennes enseignent à toutes l'art de la pizza.

...