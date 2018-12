Lettre ouverte à chaque Marcheur contre le Pacte de Marrakech

Là où tu te crois donc chez toi, dans la langue flamande donc, tu n'es en vérité pas du tout chez toi ! Le chez toi ou ton Soi (ou ton "Jadis", comme l'écrit P. Quignard), c'est la langue flamande, dans laquelle ton être a donc été jeté, qui t'en a, à jamais, arraché. Ce que dès lors tu imputes aux migrants n'est en vérité rien d'autre que ce que tu imputes, à ton insu, à ta propre langue : De t'avoir, à jamais, exilé d'un rapport harmonieux au monde (que le séjour présumé léger et béat dans le ventre de ta maman, probablement, t'évoque). Le Paradis que tu crois ainsi retrouver en éjectant ou en persécutant l'Étranger n'est donc qu'un fantasme né de cet exil lui-même. L'Étranger ne te vole assurément rien.

Ton racisme ou extrémisme s'évertue donc à naturaliser/génétiser ta propre existence. Sache que cette naturalisation/génétisation comporte ce prix exorbitant : Ta mutation en simple "chose" nationaliste. Cela se dit aussi ainsi: Ton instrumentalisation politico-nationaliste. Tu ne vis ainsi plus en tant que "Jan", "Werner", "Gheert", "Marie-claire" ou "Nicole", mais seulement en tant qu'une chose noyée dans la foule nationaliste - et foule offerte, par ailleurs, à la jouissance perverse d'un maître : Bart de Wever, Théo Francken ou Bart Claes.

En venant le 16 décembre à Bruxelles, tu n'as donc témoigné de rien d'autre que de ceci : de ta choséification ou réduction en chose nationaliste. Sache-le !

Permets-moi de conclure par cette pensée. Que tu le veuilles ou pas, du simple que tu parles, désires ou aimes, tu témoignes en faveur de ceci : l'Autre ou l'identité flamande n'est pas-toute pour toi. Pourquoi, me demandes-tu ? Parce que parler, désirer ou aimer implique une perte structurale que toute identité, parole ou marchandise est - dieu merci ! - dans l'impossibilité de résorber. En ce sens, tu dois ce que tu es plus à cette perte qu'à ces pères funestes qui t'incitent à t'en défaire par la haine de l'Étranger. Embrasse et inspires donc toi de cette perte pour rencontrer l'étranger que tu es.

Judith BERNHARD

Psychanalyste (Bruxelles)

1. Avant qu'il soit donc interdit par la Ville de Bruxelles.