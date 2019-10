Depuis le début des démêlés judiciaires de Stéphane Pauwels, je ne compte pas le nombre de fois qu'on m'a demandé de ses nouvelles ou ce que j'en pensais. Comme je ne pouvais pas satisfaire ces demandes par manque d'informations, on me posait des questions sur le personnage.

J'ai toujours aimé la façon dont il enfonçait un coin dans la rigidité sectaire de l'analyse footballistique et ne m'en suis jamais caché. Maintenant qu'il est forcé de rester sur le banc des réservistes de la télé belge alors qu'en France on le refait travailler, j'ai eu envie d'évoquer sa carrière, son caractère et le manque d'indifférence qu'il suscite.

...