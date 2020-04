Chaque année, les politiques présentent leurs voeux de "bonne année" à leur entourage. Les réponses que vient de recevoir la députée Ariane de Lobkowicz (DéFI) livrent le "dessous des cartes". Pour 2020, le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), aura manié les deniers publics avec une extrême modération.

Le design des 1 250 cartes de voeux envoyées depuis son cabinet était dû, gracieusement, à un membre de son service Communication, qui s'est aussi chargé gratis de la mise en page de la maquette et du suivi du dossier chez l'imprimeur. Le coût de l'impression des cartes s'est élevé à 557,81 euros, TVAC. Parmi ces cartes, 200 ont bénéficié des circuits de distribution interne et les autres ont été expédiées par la poste. Chaque envoi était affranchi à hauteur de 86 centimes. La citation originale reproduite sur la carte mentionnait : " Que 2020 vous apporte succès et bonheur. " Et Rudi Vervoort de préciser : " J'en suis l'auteur. " Non rétribué. M. La.