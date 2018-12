Les véhicules de police polluent incognito

Bruxelles est devenue zone de basse émission. Progressivement, les vieux diesels et moteurs à essence sont bannis de ses artères. Mais cela ne concerne pas, entre autres, les véhicules de police et services d'urgence, exemptés du "devoir d'exemplarité" en matière de transport qui lie les pouvoirs publics locaux et régionaux.