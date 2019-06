Depuis les élections, le président du MR et son parti se font très discrets. C'est qu'aussi bien pour son avenir personnel que pour celui du Mouvement réformateur, se taire est une question de survie. Analyse.

Ils partagent un prénom, une longue silhouette et un goût aussi prononcé qu'inconscient pour la structure ternaire. Entre Londres en juin 1940 et Paris en août 1944, Charles de Gaulle avait " sa vraie France, sa seule France, sa France éternelle ", et il avait " ces chars, ces avions, cette tactique des Allemands " qui, avec leur force " aérienne, mécanique et terrestre ", ont surpris nos chefs. Depuis 2014, Charles Michel, lui, a ses " Jobs, Jobs, Jobs " distribués à tout-va, ses " Miserie, Miserie, Miserie " jetés à Elio Di Rupo depuis la tribune de la Chambre, et il a ces attentats " aveugles, violents et lâches " perpétrés sur notre sol en mars 2015. Et depuis ce dimanche 23 juin, il a ce gouvernement wallon " majoritaire, stable et robuste ", appelé de ses voeux, sur le plateau de RTL-TVI. De voeux sincères, mais discrets. Car après une campagne flamboyante, qui vit le grand Charles cracher tout feu tout flamme et dragonner les uns et les autres, la fournaise réformatrice y est allée mollo sur le combustible. Un signe qui ne trompe pas : le porte-parole du parti, Georges-Louis Bouchez, ne tweete presque plus, sauf pour déplorer combien est injuste que les voix de préférence d'un candidat populaire (lui) ne suffisent pas face aux voix de la case de tête dévolues à des candidats moins populaires mais situés plus haut sur une liste (les autres).

