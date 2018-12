Les trains un peu plus ponctuels en octobre

La catégorie "tiers" représente la plus grande cause de retards sur le rail en octobre (38,5%), suivie par la SNCB (30,4%) et Infrabel (24,4%). Un vol de câbles à Thimister-Clermont le 14 octobre a ainsi entraîné 7.614 minutes de retard sur le réseau. Vers la capitale, la ligne 50 Gand-Bruxelles a enregistré les meilleurs chiffres de ponctualité (95,7%). A l'inverse, la ligne la plus touchée par les retards était la ligne 25/27 Anvers-Bruxelles (81,2%). 2.314 trains ont été supprimés en octobre contre 3.224 l'an dernier à la même période.