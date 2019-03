Les trains un peu plus ponctuels en février

Les trains ont été un peu plus ponctuels sur le réseau belge en février dernier. Au total, 90,2% des trains sont arrivés à l'heure (retard de moins de six minutes), selon les chiffres du gestionnaire du réseau Infrabel et de la SNCB. En février 2018, la ponctualité était de 87,3%.

