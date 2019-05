Le temps sera ensoleillé lundi après-midi, mais les maxima ne dépasseront pas 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent, de nord-est, soufflera modérément, parfois assez fort au littoral, prévoit l'Institut royal météorologique.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera assez dégagé sauf en fin de nuit le long de la frontière hollandaise et allemande. Les minima s'échelonneront de 0 degré en Haute Ardenne à 6 degrés dans l'ouest.

Mardi matin, les éclaircies domineront dans la plupart des régions, excepté dans le nord et le nord-est où il y aura un risque de champs nuageux. En journée, le temps sera généralement ensoleillé avec en Haute Belgique des nuages cumuliformes. Maxima de 10 degrés en Ardenne à 15 ou 16 degrés en plaine.

En fin de semaine, les courants deviendront un peu plus instables à partir de l'est, et une petite averse n'est pas exclue vendredi. Il fera de plus en plus chaud: on attend des maxima de 11 à 17 degrés jeudi, 13 à 19 degrés vendredi et autour de 20 degrés durant le week-end.