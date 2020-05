Les speed pedelecs - ces vélos dont l'assistance électrique fonctionne jusqu'à 45 km/h - sont beaucoup plus nombreux en Flandre (18 176 en 2018) que dans les autres régions (252 à Bruxelles et 433 en Wallonie).

Ils y causent donc logiquement plus d'accidents qu'ailleurs. Selon Statbel, on est passé entre 2017 et 2018, pour l'ensemble de la Flandre, de 15 à 91 accidents dans lesquels un de ces vélos électriques était impliqué. L'évolution est de 7 à 44 pour la province d'Anvers, de 1 à 6 pour le Limbourg, de 5 à 19 pour la Flandre orientale, de 0 à 9 pour la Flandre occidentale et de 2 à 13 pour le Brabant flamand. Pour 2017 et 2018, toujours, aucun accident de ce genre n'était signalé en Wallonie. A Bruxelles, on n'enregistrait aucun accident en 2017 mais 2 en 2018.M. La.