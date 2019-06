Les six enfants rapatriés de Syrie sont arrivés en Belgique

Les six enfants belges qui ont quitté le camp d'Al-Hol en Syrie viennent d'arriver en Belgique, a tweeté vendredi soir le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. "Ils sont désormais suivis et accompagnés par les services d'aide à la jeunesse et les parquets locaux compétents", a-t-il précisé.

