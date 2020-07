Les sites internet des administrations fédérales ont été hors service lundi matin, a constaté l'agence Belga. Ces différents portails internet sont revenus en ligne vers 8h50. La cause de la panne, qui a duré quelques heures, n'est pas encore connue.

Le problème de serveur à l'origine de la panne semble à première vue de nature technique et non lié à une éventuelle attaque informatique, a indiqué un porte-parole des Affaires étrangères. "Nous examinons actuellement la cause du problème", a ajouté de son côté la porte-parole du SPF Stratégie et Appui.

Parmi les sites internet hors service, apparemment depuis plusieurs heures, figurent notamment celui des Affaires étrangères (diplomatie.belgium.be), particulièrement consulté ces derniers jours en raison des recommandations de voyage dans le cadre de la crise du coronavirus, mais aussi les sites internet du gouvernement fédéral (belgium.be), du SPF Finances (Finances.belgium.be) ou du SPF Justice (justice.belgium.be).

