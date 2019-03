Les sentiers balisés fêtent leurs 60 ans

Qui ne connaît pas les sentiers "GR", ou sentiers de grande randonnée, avec leurs fameuses marques de boisage blanc et rouge, omniprésentes en Wallonie et à Bruxelles ? Pour fêter les 60 ans de leur lancement en Belgique, soit dix ans après la France, les marcheurs sont conviés à un week-end, les 4 et 5 mai prochains, à Han-sur-Lesse.

Le sympathique signe qui invite à se mettre en chemin. © GETTY IMAGES