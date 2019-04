Le secteur de la viande bovine ainsi que celui des pommes et des poires ont été reconnus comme secteurs en crise par le ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme. Un report ou une dispense de paiement des cotisations sociales sera dès lors proposé aux agriculteurs concernés.

Selon le ministre Ducarme, le secteur de la viande bovine souffre notamment de la baisse de la consommation - -25% en 5 ans - et de la hausse des prix des fourrages et autres aliments pour le bétail, en raison de la sécheresse.

Le secteur des pommes et poires, lui, subit encore les conséquences de l'embargo russe. Parallèlement, les prix ont baissé et ne permettent plus de couvrir les frais de production.

Face à ces situations, les 2 secteurs ont été reconnus comme secteurs en crise jusqu'à la fin de cette année. "Cette mesure donnera de l'oxygène aux producteurs et complète les autres mesures de soutien déjà prises", dont la charte horeca qui vise à promouvoir la viande belge, a expliqué Denis Ducarme.