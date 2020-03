Conséquences des mesures restrictives prises par le Conseil national de sécurité ce jeudi soir? Les autoroutes sont incroyablement calmes.

En Flandre et à Bruxelles, les autoroutes sont remarquablement calmes à l'heure de pointe du vendredi matin, indiqueCentre flamand de la circulation.

Il est probable que de plus en plus de personnes travaillent à domicile en raison des mesures plus strictes concernant le coronavirus. Vers 8 heures, il n'y avait que 13 kilomètres d'embouteillages sur toutes les autoroutes, en particulier sur l'A12 et le périphérique d'Anvers. "C'est remarquablement peu, même pour un vendredi", déclare Peter Bruyninckx du Centre de la circulation. "Sur des tronçons où il y a normalement beaucoup de monde maintenant, comme la E313 du Limbourg à Anvers, les choses se passent très bien aujourd'hui. Nous avons également vu les embouteillages diminuer ces derniers jours".

