Les réseaux sociaux et messageries toujours plus utilisés pour l'envoi des voeux de l'an neuf

Chez Proximus, le trafic de données mobiles s'est élevé à 120.896 gigabytes (GB) au cours de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre (entre 20 et 8h), soit 50,68% de plus qu'il y a un an. Parallèlement, les clients de l'opérateur ont envoyé plus de 13,8 millions de SMS, ce qui représente une baisse de 13,67% par rapport à l'année dernière. Du côté d'Orange Belgium, on annonce 130.000 GB de données mobiles entre le 31 décembre à 20h et le 1er janvier à 8h, ce qui correspond à une forte hausse de 80% sur un an.

Les clients ont partagé leurs voeux surtout par le biais de photos et vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat et Whatsapp), constate-t-on. Orange Belgium signale en outre l'envoi de 10 millions de textos, soit 10% de moins. Enfin, le trafic de donnés mobiles a atteint 87.229 GB sur le réseau Telenet, un volume en augmentation de 22,3%. Quant aux SMS, les clients mobiles (Telenet, Base, Lyca...) en ont envoyé près de 9,87 millions, soit 16% de moins que l'année dernière. Au total, les clients des trois opérateurs ont envoyé près de 33,7 millions de textos, contre 38,7 millions l'an dernier, soit près de 13% de moins que l'an dernier. Le précédent réveillon de Nouvel an avait déjà vu une diminution d'environ 10% du nombre de SMS envoyés en Belgique.