"Les renseignements doivent appréhender toute possibilité d'ingérence extérieure sur les futures élections en Belgique"

"Par rapport au contexte général des prochaines élections, je serai particulièrement attentif aux méthodes de recueil et de renseignements. On verra comment est appliquée la loi en la matière", assure Serge Lipszyc, faisant référence à l'ingérence extérieure constatée lors des élections présidentielles américaines, sans mettre en avant de nationalité.

"On verra si en Belgique, nous avons les outils pour veiller à ce que les élections se déroulent parfaitement bien. En 2019, il faudra que les services de renseignement appréhendent toute possibilité d'ingérence extérieure susceptible de modifier le résultat des élections. A cause des "fake news", il y a un risque de voir un Etat se fragiliser. Or nos démocraties sont déjà assez fragilisées. C'est pour cette raison que nos deux services de renseignement et le comité R sont soucieux et conscients de cet enjeu", poursuit le directeur.