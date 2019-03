Les règles pour les chèques-repas ne sont pas pleinement respectées

Seule l'enseigne Carrefour détaille à la caisse automatiquement ce qui peut ou non être payé par chèques-repas, rapporte le journal vendredi, dont l'enquête figure aussi dans De Standaard.

Les produits Carrefour sont codés d'avance, ce qui permet ces décompte automatiques à la caisse. Les magasins Colruyt, Delhaize, Lidl, Aldi et Albert Heijn ne disposent pas de ce système automatisé. Chaque enseigne dresse dès lors ses propres règles pour l'utilisation de ce mode de paiement. Pour éviter des fautes de procédures, Lidl compte aussi basculer dans un système automatique d'ici la fin de l'année. Aucun contrôle de l'utilisation correcte des chèques-repas n'a été mené par l'association des fournisseurs de chèques (VIA - Voucher Issuers Association) ou les services gouvernementaux compétents. Cela a pourtant été le cas pour les éco-chèques. VIA annonce que les commerçants vont être rappelés à l'ordre.