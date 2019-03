actualité

Les règles de circulation aux passages à niveau ignorées par les Belges

(Belga) Les règles de circulation aux passages à niveau sont régulièrement ignorées, révèle lundi une étude menée à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Près de la moitié des participants (46%) ne les ont pas respectées et 14% ont circulé illégalement sur des voies ferrées, sur une période de six mois. En réaction, Infrabel lance, avec le soutien du gouvernement, de la police des chemins de fer et de Securail, le service de sécurité de la SNCB, "Railrespect", un plan d'action national pour lutter contre les comportements dangereux dans le domaine ferroviaire belge.