À partir de ce lundi, les parcs à conteneurs wallons rouvrent progressivement leurs portes, sous des conditions strictes et avec des horaires adaptés pour certains. Ils avaient dû cesser toute activité à la suite des mesures de confinement imposées pour endiguer la progression du coronavirus en Belgique.

Les premiers recyparcs qui ont rouvert, lundi, sont ceux gérés par l'intercommunale Ipalle (Wallonie picarde et Hainaut occidental).

Ils sont accessibles uniquement sur rendez-vous , de 13h à 17h.

Pas moins de 2.000 inscriptions ont été confirmées pour ce début de semaine.

Seuls les déchets verts y sont pour l'instant acceptés, à raison d'un volume maximum d'un mètre cube par usager. Ipalle prévoit néanmoins d'étendre la liste des dépôts autorisés si cela s'avère possible.

Sur 26 implantations, trois restent cependant fermées, à savoir celles de Beloeil, Rumes et Mouscron 1.

Les personnes qui souhaitent aller déposer leurs déchets sont priées de porter un masque et des gants et l'intercommunale avertit qu'elle ne mettra pas d'outils à leur disposition.

Mêmes conditions chez inBW (Brabant wallon), qui procèdera à la réouverture de seize de ses 17 parcs mercredi et maintiendra ses horaires habituels. En plus des déchets verts, les usagers brabançons pourront se débarrasser de leurs papiers et cartons.

Sept des quinze recyparcs de la zone Tibi (Charleroi) ouvriront mardi pour réceptionner des déchets verts ainsi que des encombrants et du bois. Là aussi, le port du masque et de gants sera de rigueur.

La fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets Go4circle indique que la zone Bep (Namur) rouvrira ses parcs mardi. Y seront acceptés les déchets verts, les papiers et cartons ainsi que les encombrants. La liste des flux accessibles sera actualisée en fonction des volumes apportés cette semaine.

Les zones Intradel (Liège), et Idelux (Luxembourg) devraient rouvrir respectivement mercredi et jeudi, mais les modalités exactes ne sont pas encore établies, tandis que les discussions pour une réouverture en zone Hygea (Mons-Borinage-Centre) sont toujours en cours. "Le dialogue avec chaque intercommunale desservie est pour l'instant parfait", indique Go4circle, qui assure que les opérateurs de transport et de traitement des déchets font tout pour garantir la sécurité de leurs employés et assurer un service optimal.

