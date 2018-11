Les qualités de Jo Vandeurzen (CD&V) saluées au sein de son parti et au-delà

Jo Vandeurzen a confirmé sur son compte Twitter qu'il ne sera pas tête de liste CD&V en province de Limbourg pour les élections de 2019 et qu'il ne sera pas non plus candidat à un poste ministériel. L'homme politique flamand de 60 ans affirme vouloir donner un autre tournant à sa carrière, laisser toutes les portes ouvertes et vouloir laisser la place aux jeunes.

L'annonce a provoqué de nombreuses réactions dans son camp, le président du CD&V, Wouter Beke, qualifiant son "compagnon de route limbourgeois" d'homme travaillant "incroyablement dur", "avec du coeur pour les gens". "Quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés." D'autres ministres CD&V ont salué leur collègue, à l'instar de la ministre flamande Hilde Crevits et du ministre fédéral Koen Geens.

Par-delà les frontières partisanes, le ministre libéral Bart Tommelein, collègue de Jo Vandeurzen au gouvernement flamand, a réagi en évoquant le plaisir de travailler ensemble avec "Jo". "Mon estime pour toi en tant qu'homme est grande", ajoute-t-il.