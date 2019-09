Pour les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, le nouveau gouvernement fédéral doit augmenter les impôts et couper dans la sécurité sociale.

"Non, maman, ranger ma chambre c'était une promesse électorale." C'est là un slogan de Loesje, la jeune fille fictive qui se cache derrière un collectif néerlandais qui diffuse des affiches drôles et piquantes. Vous souvenez-vous des promesses électorales faites à l'approche du scrutin du 26 mai ? Nous allions payer moins d'impôts. Les pensions seraient relevées. Nous allions travailler moins pour le même salaire. La visite chez le médecin serait gratuite, de même que les transports publics. Trois mois plus tard, la réalité a rattrapé ces promesses.

...