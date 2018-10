Les projets du PTB après sa percée à Charleroi: "Pour nous, tout pourrait être nettement plus rebelle"

Après le bourgmestre du PS Paul Magnette, Sofie Merckx a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence à Charleroi : plus de 4100, soit trois fois plus que le président du MR Olivier Chastel - qui était certes dernier sur sa liste. Au conseil communal, les communistes 2.0 passent de 1 à 9 élus. "Pendant six ans, j'étais la seule PTB sur/au le conseil communal", raconte Merckx dans le cabinet Médecine du Peuple - affilié au parti à Marcinelle, la banlieue grise de Charleroi - où elle travaille comme médecin généraliste. "Le PS a mené ici une campagne extrêmement intensive, avec plus de 100 000 visites à domicile, sillonnant dans presque toutes les rues de Charleroi. Ajoutez-y une vedette comme Paul Magnette. Nous espérions obtenir 10%, mais au bout du compte, nous atteignons presque 16%."

