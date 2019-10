"Les politiciens luttent contre les pauvres, pas contre la pauvreté"

Colère et incompréhension. Ce pamphlet sur la honte de la pauvreté est un livret court et véhément. Les auteurs flamands Jos Geysels et Erik Vlaminck ne prennent pas de gants: ils tapent fort, ils tapent large. "Plus les gens se fâchent, plus on aime ça."

Jos Geysels et Erik Vlaminck © DR

"Uit woede en onbegrip: pamflet over de schande van armoede", est un texte court de 44 pages du ministre d'État Jos Geysels et de l'auteur Erik Vlaminck, l'homme derrière les lettres de Fat Freddy. C'est aussi un ouvrage enragé, limpide et percutant. Et encore : "Les chiffres du livres sont maintenant dépassés par les recherches d'Apache", dit Jos Geysels lors de sa présentation. "Entre-temps, il y a encore moins de piscines publiques et encore plus de piscines privées. C'est un exemple révélateur de la façon dont notre société raisonne aujourd'hui : à chacun son propre plouf. Et moi d'abord."

