L'avez-vous aussi entendu? Ce bruit sourd lorsque tous les pharmaciens du pays sont tombés de leurs chaises le week-end dernier ? On le ferait pour moins : les autorités ont annoncé à ce moment-là que les masques chirurgicaux allaient pouvoir être vendus dans les supermarchés. Say what?

Remontons un peu dans le temps. Le coronarivus se propage progressivement dans notre pays. Les citoyens se ruent en masse vers les supermarchés et commencent, avec succès pour la plupart, à stocker du papier-wc. Au même moment, les pharmaciens - alors qu'ils peuvent à peine fournir du matériel de protection pour eux-mêmes et leur personnel - voient arriver toujours plus de clients dans leurs officines qui veulent acheter du gel pour les mains et des masques buccaux. De nombreux pharmaciens doivent renvoyer leurs clients chez eux les mains vides. La situation est telle que les autorités décident que les gels et les masques buccaux - qui sont devenus très rares entre-temps - ne seront plus délivrés que sur prescription par le pharmacien. Ce qui va de soi.

Jusqu'à la semaine passée. Afin de diffuser le plus largement possible les masques buccaux disponibles - désormais obligatoires dans certains endroits, y compris dans les transports en commun -, le gouvernement a décidé de les distribuer désormais via les supermarchés.

Un coup de couteau dans le dos des pharmaciens

Un coup de couteau dans le dos des pharmaciens, qui sont en première ligne depuis le début de la crise du coronavirus et sont désormais catapultés dans l'oubli. A nouveau.

Fournir des conseils, encadrer et donner des explications lors de la vente de médicaments et de dispositifs médicaux font partie des obligations légales du pharmacien. Mais qui dans les supermarchés fournit les conseils nécessaires aux clients qui mettent des masques buccaux dans leur charrette? Qui s'assure que ces masques sont achetés par les personnes qui en ont le plus besoin, comme le conseille le gouvernement?

Pour les pharmaciens, cette décision est un vrai coup de massue. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont pris le taureau par les cornes et distribuent maintenant gratuitement leurs masques buccaux en signe de protestation. Je ne vois pas encore les supermarchés le faire...

Veerle Caerels, Rédactrice en chef 'Le Pharmacien', Roularta HealthCare

