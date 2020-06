Près de 1,2 million de masques buccaux commandés par le gouvernement fédéral ont été distribués par l'intermédiaire des pharmaciens depuis le 15 juin, a indiqué l'Association pharmaceutique belge (APB) lundi.

Chaque citoyen peut, depuis le 15 juin, obtenir un masque buccal gratuitement chez un pharmacien. L'APB estime qu'environ 1,2 million de masques ont déjà été distribués par l'intermédiaire des pharmaciens. L'estimation est basée sur le nombre de masques enregistrés ayant déjà été distribués. "Il se peut que certains masques buccaux ne soient pas enregistrés correctement, mais nous ne pouvons pas estimer leur nombre. Le chiffre pourrait donc être un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé que 1,2 million", a déclaré Lieven Zwaenepoel, président de l'APB.

"Nous ne sommes qu'à mi-chemin de la population", souligne M. Zwaenepoel. Les masques sont distribués par phases étalées sur dix jours, selon l'âge. Ainsi, lundi 15 juin, les personnes nées jusqu'en 1945 ont pu aller chercher un masque en priorité. Un groupe d'âge plus jeune est ajouté chaque jour. Les personnes nées jusqu'en 1975 sont autorisées à récupérer leur équipement depuis lundi. Tout le monde pourra retirer son masque à partir de vendredi.

