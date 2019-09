Les personnes moins à l'aise avec les émotions et moins empathiques sont plus enclines à adhérer à une idéologie de droite. Telle est la conclusion que tire le professeur de psychologie Alain Van Hiel (Université de Gand) dans une nouvelle étude relayée par De Morgen.

À en croire la publication du professeur Van Hiel et de son équipe dans la revue spécialisée Emotion, les personnes orientées à droite obtiennent de moins bons résultats aux tests de capacités émotionnelles. Van Hiel et son équipe ont soumis un échantillon représentatif de 983 adultes belges à une série de tests qui passent au crible leurs convictions politiques et leurs compétences émotionnelles et cognitives.

Résultat : ceux qui gèrent moins bien les émotions et sont donc émotionnellement "moins intelligents" ont tendance à obtenir de meilleurs résultats en matière de " pensée autoritaire de droite" et de "préférence pour la domination sociale", les deux composantes d'une idéologie de droite. "Les résultats montrent clairement que ceux qui ont moins de capacités émotionnelles sont plus susceptibles d'être attirés par la droite", dit Van Hiel. En particulier en reconnaissant les émotions, l'empathie et une approche équilibrée de leurs propres émotions, les partisans de droite sont moins bons que ceux qui sont attirés par la gauche politique.

"Il est remarquable de constater à quel point les gens de gauche et de droite sont psychologiquement différents ", dit Van Hiel. Depuis les années 1950, il existe une riche tradition de ce type d'étude et nous savons depuis un certain temps que les gens qui pensent en termes de "oui" ou de "non" et qui ont un QI légèrement inférieur sont plus susceptibles d'être des partisans de droite. Mais les différences émotionnelles n'avaient pas encore été analysées en profondeur. "Elles sont peut-être le moteur, la base sous-jacente des différences cognitives ", dit Van Hiel.

Selon Van Hiel, cela peut aider à expliquer pourquoi des messages très simples qui ignorent les faits habituellement compliqués et prônent l'hostilité envers les autres sont si populaires parmi une partie de la population. "Ce style de communication est aujourd'hui très en vogue, ce qui explique en partie l'impuissance de la gauche et l'apparente domination politique de la droite", dit-il. "La nuance, l'empathie et les idées complexes ne sont pas à la mode aujourd'hui, ni dans les médias ni dans d'autres secteurs de la société."

Le professeur met toutefois en garde contre les conclusions trop simplistes de cette étude. "C'est un lien modeste qui n'est pas causal. Ce n'est donc pas parce que vous êtes à droite que vous êtes nécessairement plus bête ou parce que vous êtes à gauche que vous êtes plus intelligent", dit-il.

Belga/CB