Les partis politiques ont déposé 366 listes

Les partis politiques ont déposé ces vendredi et samedi leurs listes de candidats pour les élections européennes, fédérales et régionales du 26 mai prochain auprès des présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription. "366 listes ont été introduites", a indiqué samedi le SPF Intérieur, ce qui représente 6.924 candidats.