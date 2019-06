Les partis flamands vainqueurs des élections poussent à "des réformes institutionnelles dont nous ne voulons pas", estime Elio Di Rupo

"La Fédération doit devenir le pont le plus large et le plus cohérent possible jeté entre les Wallons et les Bruxellois", a estimé vendredi le président du PS Elio Di Rupo lors d'un bref entretien avec l'agence BELGA au cours duquel il a invité à "se donner le temps de la réflexion" pour une "articulation plus optimale" des structures francophones.