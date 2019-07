Les négociations en vue de la formation d'un gouvernement en Région bruxelloise ne seront pas terminées lundi, a-t-on appris lundi après-midi au cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, un des deux formateurs de la future coalition. Une ultime relecture de l'accord de majorité est encore prévue mardi.

"Ce lundi, les six partis négociant l'accord de majorité en Région bruxelloise se sont réunis autour du formateur et ont poursuivi leurs travaux en vue de la conclusion d'un accord de majorité ambitieux pour Bruxelles. La volonté des négociateurs est d'installer le gouvernement bruxellois avant le 21 juillet", a indiqué le cabinet de Rudi Vervoort, dans une communication au nom de "l'ensemble des négociateurs bruxellois".

Selon celle-ci, les travaux se poursuivront à cet effet, mardi, "en vue d'une ultime relecture des versions française et néerlandaise du texte de l'accord de majorité, et afin d'opérer les derniers arbitrages. Des groupes techniques se réuniront cet après-midi et ce soir afin de préparer la réunion de ce mardi".

Les négociateurs bruxellois ont également tenu à préciser que les congrès de participation seront convoqués "mercredi, au plus tard".

"Tous les partenaires autour de la table sont confiants de pouvoir aboutir dans les meilleurs délais pour présenter ce projet d'avenir pour la Région bruxelloise", ont conclu les négociateurs dans leur communication diffusée via le cabinet Vervoort.

Interrogée à sa sortie du parlement, Elke Van den Brandt (Groen), formateur au nom de l'aile néerlandophone de l'échiquier politique bruxellois, n'a pas manifesté de signe d'inquiétude particulier. "Nous travaillons bien. Tout le monde veut que nous ayons un bon accord. Nous voulons toujours avoir un gouvernement pour le 21 juillet", a-t-elle commenté.

Même son de cloche auprès de Laurette Onkelinx (PS), et d'Olivier Maingain (DéFI), en fin d'après-midi. "Il n'y a pas de difficulté. La preuve en est: nous annonçons déjà les congrès de partis pour mercredi. On peaufine un peu le texte, c'est normal dans une telle négociation", a commenté la négociatrice socialiste.

Selon Olivier Maingain, les négociateurs francophones ont terminé lundi après-midi la note de l'accord de coalition pour la Commission Communautaire française.

D'après lui, le travail des groupes techniques porte notamment sur la fiscalité, une matière qui nécessite une réflexion et des "vérifications assez pointues".

En fin de journée, il se confirmait que les congrès de participation seraient convoqués mercredi. Cela implique que la prestation de serment du gouvernement aura lieu au plus tôt jeudi et le vote de confiance, au plus tôt samedi.

La rumeur de la répétition d'une demande de l'Open Vld d'impliquer le MR dans la négociation n'a pas été confirmée. Dans l'entourage de la délégation libérale flamande, elle n'est "ni confirmée, ni infirmée".