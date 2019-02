Les ministres MR, des "boulets au pied pendant des années", selon Francken

La N-VA a fait savoir au début de cette année au gouvernement démissionnaire qu'elle était prête à souscrire à un mécanisme de soutien à des nouvelles centrales au gaz mais elle ne veut pas que ce soit les ménages qui en supportent le coût via leur facture. Or, selon la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem, la contribution des ménages pourrait s'élever à 15 euros par an.