Les médecins heureux de leurs conditions de travail

71% des généralistes se disent heureux de leurs conditions de travail, c'est 11 points de pourcentage de plus qu'au début des années 2000. Chez les spécialistes, ils sont 75% dans cette position, en hausse également. Les médecins en formation affichent, eux, un taux de satisfaction de 95%. Les médecins ne sont plus qu'un quart à se dire que si c'était à refaire, ils feraient un autre choix (ils étaient environ un tiers en 2010); et la moitié conseilleraient à leur enfant de suivre cette voie. Les médecins ont également été interrogés sur la problématique de la pénurie de généralistes. Dans leur majorité, les médecins tant francophones (77%) que néerlandophones (62%) craignent de voir la pénurie se développer à l'avenir. Le Journal du Médecin constate par ailleurs la multiplication des pratiques de groupe. En 2010, seuls 10% des hommes et 22, % des femmes travaillaient dans des groupes d'au moins trois médecins. Ils sont aujourd'hui 24 et 33%.