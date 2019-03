Les loups Naya et August responsables de la mort de quatre moutons dans le Limbourg

Les loups Naya et August chassent ensemble et sont très vraisemblablement responsables de la mort de quatre moutons dans la province du Limbourg, indique jeudi l'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO), sur base d'analyses ADN réalisées sur les carcasses.