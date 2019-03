Les juges forcent le débat pour se faire entendre par les politiques... Et ce n'est pas gagné

Oui, c'est un fameux défi. Car jusqu'ici, malgré les actions spectaculaires menées dans plusieurs palais de justice et les sorties médiatiques chocs de hauts magistrats, on n'a pas l'impression que les juges et les procureurs ont vraiment réussi à sensibiliser le gouvernement ou le Parlement à leurs revendications. Dans Le Soir, récemment, le président de la commission justice à la Chambre, Philippe Goffin (MR), disait " regretter cette difficulté à dialoguer ". Il soulignait que ce n'était pas faute d'avoir écouté le monde judiciaire - notamment au sein de sa commission parlementaire - avant d'engager les réformes.

...