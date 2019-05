Les jeunes qui réclament une politique climatique ambitieuse marcheront ce jeudi à Mons, pour la 18e semaine de protestation consécutive. Le rassemblement est organisé par "Youth For Climate", "Students for Climate" et "Mons se bouge pour le climat", entre autres mouvements citoyens. Des actions décentralisées auront également lieu à Bruxelles et Anvers.

Comme chaque semaine depuis le mois de janvier, les jeunes demanderont "des mesures rapides, profondes et cohérentes afin de limiter le réchauffement climatique, stopper l'extinction des espèces et construire un avenir digne d'être vécu par toutes les générations, présentes et à venir", indiquent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement.

Le rendez-vous est donné à 13h00 sur la place Léopold, face à la gare. Le cortège partira ensuite à 13h30 pour rallier le Marché aux Herbes, dans le centre-ville. Les cyclistes sont également invités à participer.

Exceptionnellement, la figure emblématique de Youth For Climate, Anuna De Wever, ne sera pas présente dans les rangs des manifestants. Elle a pris le train mercredi en direction de Sibiu, en Roumanie, où a lieu un sommet européen informel. La Belgique et sept autres pays de l'UE devraient y plaider ce jeudi en faveur d'objectifs climatiques plus ambitieux pour atteindre la neutralité des émissions carbone en 2050.

La semaine dernière, lors de l'acte 17, la marche avait rassemblé plus de 500 personnes à Bruxelles, principalement des élèves et étudiants, mais aussi des grands-parents et des représentants d'associations de lutte contre la pauvreté.