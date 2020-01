Le politologue Dave Sinardet rappelle une des priorités des partis lors des négociations: ... en être! Le CD&V doit en être conscient. Mais le parti, à son plus bas historique, songe aussi à ne pas être définitvement mangé par la N-VA, avec laquelle il était en cartel.

Voor wie er toch nog aan zou twijfelen dat de 'paars-gele' optie met CD&V en dus zonder Open VLD is: stel u de vraag of CD&V zou blijven rijden voor een coalitie waar ze uit valt en een alternatief blokkeren waar ze zeker in zit.

Erbij zijn, daar gaat het om in coalitievorming.