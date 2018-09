Les images rares d'une tortue à Nieuport (vidéo)

NL (FR & EN below) - Deze namiddag filmde Luk Louwagie aan boord van het zeiljacht Forestal zowaar een grote Lederschildpad voor de kust van Nieuwpoort. De Lederschildpad is een uitgesproken soort van de open zee, die zich doorgaans niet snel in kustgebieden laat zien (tenzij om eieren te leggen, maar dat is bij ons uitgesloten). Het dier leeft vooral van kwallen. In België zijn de voorbije decennia slechts drie strandingen van lederschildpadden geregistreerd: één van die dieren spoelde gewond aan, en is kort daarna gestorven, een ander dier kwam om door een aanvaring met een vaartuig. © Video Luk Louwagie FR - Cet après-midi, Luk Louwagie, à bord du voilier Forestal, a filmé une grande Tortue luth au large de Nieuport. La tortue luth est une espèce prononcée de la mer ouverte, qui n'apparaît généralement pas rapidement dans les zones côtières (sauf pour pondre des œufs, mais cela est exclu chez nous). L'animal mange presque exclusivement des méduses. En Belgique, seules trois échouages de Tortues luth ont été répertoriées au cours des dernières décennies: l’un de ces animaux a été blessé et est décédé peu après, un autre n’avait pas survécu une collision avec un navire. © Video Luk Louwagie EN - This afternoon, Luk Louwagie, on board of the sailing yacht Forestal, filmed nothing less than a large leatherback turtle off the coast of Nieuwpoort. The Leatherback turtle is a species of the open sea, and does not usually show up in coastal areas (except to lay eggs, but that is excluded on our beaches). It feeds predominantly on jellyfish. In Belgium, only three cases of washed-ashore Leatherbacks were recorded in the past decades: one of those animals was wounded, and died shortly afterwards, another had not survived a collision with a vessel. © Video Luk Louwagie