Le secteur hôtelier de la capitale a accueilli plutôt positivement, jeudi, la perspective de mesures spécifiques que le gouvernement bruxellois a dit envisager dans le contexte de son nouveau paquet de mesures de soutien à l'économie. "Néanmoins, nous sommes loin d'être rassurés. Notre activité ne redémarrera pas avant longtemps. La mesure du danger est insuffisante", a commenté jeudi le secrétaire de la Brussels Hotels Association, Rodolphe Van Weyenbergh.

Celui-ci a souligné que les hôtels bruxellois, de par leur dépendance à 85% de la clientèle internationale seront les derniers à se redresser, et sont les plus violemment impactés par la crise sur le plan économique cette crise.

"Le gouvernement bruxellois, par sa décision aujourd'hui semble avoir enfin admis que des prêts ne suffiront pas. Nous sommes bien sûr disponibles pour alimenter la réflexion du groupe de travail qu'il a prévu de réunir pour rechercher rapidement des mesures pour la survie du secteur hôtelier bruxellois" a poursuivi le secrétaire de BHA.

A ses yeux, la mesure du danger est insuffisante. A Bruxelles, le secteur hôtelier est par définition plus sensible qu'ailleurs parce qu'il est structurant pour des pans entiers de l'économie, pesant 30.000 emplois directs, sans parler des milliers d'emplois indirects et du chiffre d'affaires du commerce de la Région qui en dépendent.

"Deux mois d'inactivité pour un tel secteur, c'est le début d'une mort lente. On nous en promet encore au moins quatre, vu la reprise lente de l'activité, les incertaines réouvertures des frontières et les restrictions de voyage des entreprises. Qui peut croire qu'une quelconque activité économique peut survire à une demi-année de léthargie en s'endettant? Nous sommes bien sûr confiants que le ministre-président Vervoort mesure les enjeux et espérons qu'il réunira ce groupe de travail dans les tout prochains jours", a encore dit M. Van Weyenbergh.

Celui-ci a souligné que les hôtels bruxellois, de par leur dépendance à 85% de la clientèle internationale seront les derniers à se redresser, et sont les plus violemment impactés par la crise sur le plan économique cette crise. "Le gouvernement bruxellois, par sa décision aujourd'hui semble avoir enfin admis que des prêts ne suffiront pas. Nous sommes bien sûr disponibles pour alimenter la réflexion du groupe de travail qu'il a prévu de réunir pour rechercher rapidement des mesures pour la survie du secteur hôtelier bruxellois" a poursuivi le secrétaire de BHA. A ses yeux, la mesure du danger est insuffisante. A Bruxelles, le secteur hôtelier est par définition plus sensible qu'ailleurs parce qu'il est structurant pour des pans entiers de l'économie, pesant 30.000 emplois directs, sans parler des milliers d'emplois indirects et du chiffre d'affaires du commerce de la Région qui en dépendent. "Deux mois d'inactivité pour un tel secteur, c'est le début d'une mort lente. On nous en promet encore au moins quatre, vu la reprise lente de l'activité, les incertaines réouvertures des frontières et les restrictions de voyage des entreprises. Qui peut croire qu'une quelconque activité économique peut survire à une demi-année de léthargie en s'endettant? Nous sommes bien sûr confiants que le ministre-président Vervoort mesure les enjeux et espérons qu'il réunira ce groupe de travail dans les tout prochains jours", a encore dit M. Van Weyenbergh.